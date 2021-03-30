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الثلاثاء، 30-03-2021 09:39 ص

كندا تفرض قيودا جديدة للحد من ارتفاع حالات كورونا

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الوكيل الإخباري- فرضت السلطات الصحية بمقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية قيودا جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، وأرجعت الارتفاع إلى السلالات الجديدة للفيروس سريعة الانتشار .

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وقالت مسؤولة الصحة بالمقاطعة الدكتورة بوني هنري في بيان اليوم الثلاثاء، إن المقاطعة سجلت رقما قياسيا جديدا للإصابات ليوم واحد بتسجيلها 936 إصابة، مبينة أن القيود الجديدة تشمل حظر تناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم وإغلاق منتجع ويستر بلاكومب الشهير للتزلج وحظر أنشطة اللياقة البدنية الجماعية الداخلية من أي نوع للبالغين، وجعل الكمامات إلزامية للطلاب في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس في جميع انحاء المقاطعة .

 

وأشارت هنري إلى أن القيود الجديدة ستظل سارية المفعول حتى 19 نيسان المقبل.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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