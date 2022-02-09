الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 01:06 م

كوريا الجنوبية تسجل 50 ألف إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الاربعاء، تسجيل 49567 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي حصيلة يومية "غير مسبوقة"، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و131 ألفا و248 إصابة.

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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية أن حصيلة اليوم، تمثل زيادة قدرها 12848 إصابة مقارنة مع 36719 إصابة مسجلة في اليوم السابق، كما تعد المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز 40 ألف إصابة، حيث كان أعلى رقم قياسي يومي سابق تم تسجيله، يوم الاحد الماضي اذ بلغ 38689 اصابة.


وتتوقع السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن تتراوح حصيلة الإصابات اليومية بين 130 ألفا و170 ألف إصابة بحلول نهاية الشهر الحالي.

 

بترا

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