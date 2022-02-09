الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الحكومة عن فواتير الكهرباء: لم نرفع الاسعار والتعرفة الجديدة لم تُطبق

التربية: تحويل 7 مدارس إلى التعليم عن بُعد

الاوبئة: كورونا باقٍ معنا ولا مفر من ذلك ويجب توجيه الجهود نحو إجراءات الحماية

الاقتصاد الرقمي: 500 ألف استفسار وردت لسند جو منذ انطلاقه

الأربعاء، 09-02-2022 11:09 ص

لأول مرة .. أوميكرون يظهر في نوع من الحيوانات البرية !

d63261e7-ca69-4bc1-a60a-2513ab0e1c17_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-وسط طفرة في الإصابات يشهدها العالم من جراء أوميكرون ومتحوره بين البشر، كشف باحثون أخبارا غير سارة بشأن متحورات جديدة قد تلوح في الأفق مصدرها الغزلان.

اضافة اعلان


وأوضح باحثون بقيادة علماء في جامعة بنسلفانيا، أن نتائج أخذ عينات دم وبعض مسحات الأنف المسحوبة من 131 غزالة تم اصطيادها في جزيرة ستاتن بنيويورك خلال الفترة الماضية، كشفت وجود أجسام مضادة للفيروس لدى ما يقرب من 15% منها، ما يعني أن تلك الحيوانات أصيبت بفيروس كورونا في السابق وأنها عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحورات جديدة، ما أثار مخاوف عديدة.

من جهته، قال سوريش كوتشيبودي عالم الأحياء المجهرية البيطرية في جامعة بنسلفانيا، إن اكتشاف المتحور أوميكرون في الغزلان ذات الذيل الأبيض في نيويورك يثير مخاوف من أن هذا النوع، الذي يبلغ عدده 30 مليونا في الولايات المتحدة، قد يصبح حاضنا لسلالة جديدة من فيروس كورونا.


وأضاف "أن انتشار الفيروس في قطعان الحيوانات يشير دوما لإمكانية عودته إلى البشر، ولكن الأهم من ذلك أنه يوفر المزيد من الفرص للفيروس ليتطور إلى متحورات جديدة".


كما تابع قائلا "عندما يتحور الفيروس بشكل كامل، فإنه يصبح قادرا على الإفلات من الحماية التي يوفرها اللقاح الحالين لذا سيكون علينا حينها تغيير اللقاح مرة أخرى".

 

 

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أوميكرون في حيوان بري، في الوقت الذي تنحسر فيه الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 والتي تعزى للمتحور أوميكرون بين سكان الولايات المتحدة.


يشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود دليل على أن الحيوانات تنقل الفيروس إلى البشر، فقد تم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنواع من الحيوانات كانت على اتصال وثيق بشخص مصاب بكوفيد-19 وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة الأميركية.


وفي أغسطس آب الماضي، قالت الحكومة الأميركية إنها عثرت على أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الغزلان البرية على مستوى العالم بولاية أوهايو مما زاد من قائمة الحيوانات التي ثبتت إصابتها بالمرض.

 

العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52322743_303

كوريا الجنوبية تسجل 50 ألف إصابة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_7f950f1851b99dfd7b82d257e6828130

جونسون آند جونسون توقف مؤقتا إنتاج لقاحها ضد كورونا .. لهذا السبب!

548251bc-259c-48bf-97e9-1ef1df4ba6c9_16x9_1200x676

جديد العلم.. اختبار يكشف كورونا بأقل من 4 دقائق!

WhatsApp Image 2022-02-09 at 1.36.32 AM

السويد ترفع جميع قيود فيروس كورونا اعتبارا من اليوم

0L5A1529 - Copy

الأردن ضمن قائمة الدول الأعلى بخطر انتشار كورونا

6033ffd942360410fc1a163f

الصحة العالمية: نحتاج إلى 16 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة كورونا

أخبار متعلقة
كورونا

غامض وأسرع انتشاراً.. عين العلماء على أوميكرون الخفي

منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية: أوميكرون يواصل اكتساحه للعالم

لقاح6

أوميكرون وغير الملقحين.. دراسة تنسف المعتقد السائد

تونس كورونا

إيران تعلن أول ثلاث وفيات بأوميكرون

61e2d9b74236044e5d702efb

أوميكرون يصل بكين

كرونا دلتا

كورونا أوميكرون يجتاح.. والصحة العالمية تحذر