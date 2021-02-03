لاتفيا تعلن أولى إصابات فيروس كورونا لدى قطط

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة في لاتفيا، أوغو دومبيس، الثلاثاء، عن تأكيد إصابة أول قطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.



اضافة اعلان



وقال دومبيس للصحفيين: "تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى قط، كما تم تحديد أجسام مضادة لدى مجموعة من القطط".



وأشار إلى أن لاتفيا تعتبر الدولة الأولى التي سجلت إصابات بـ"كوفيد-19" لدى هذه الفصيلة من الحيوانات، في دول البلطيق.



وأضح أن العينات المأخوذة والبالغ عددها 240 من القطط بما في ذلك والحيوانات المنزلية الأليفة، تم فحصها في الـ31 من كانون الثاني/يناير 2021. الأمر الذي كشف إصابة بعضها بالفيروس.



يذكر أنه قررت السلطات البيطرية البولونية، تصفية مزرعة لتربية حيوانات المنك التي ظهرت عليها أعراض كورونا.







المصدر : سبوتنك



