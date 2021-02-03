الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

قرار عاجل لوزير التربية بشأن العودة للمدارس

قرار وشيك لتحديد شكل العودة للدراسة في الجامعات الأردنية

عبيدات : وصلتنا نصائح بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع

مواطن يناشد مدير الامن العام : تخالفت وانا مظلوم - وثائق

إعلان هام من الداخلية إلى الأردنيين

3 قرارات هامة ينتظرها الأردنيون

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

الأربعاء، 03-02-2021 02:04 م

قطة سائحة من البلقان...

لاتفيا تعلن أولى إصابات فيروس كورونا لدى قطط

Cat-Wearing-COVID-19-Mask-777x518


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة في لاتفيا، أوغو دومبيس، الثلاثاء، عن تأكيد إصابة أول قطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

اضافة اعلان
 

وقال دومبيس للصحفيين: "تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى قط، كما تم تحديد أجسام مضادة لدى مجموعة من القطط".

وأشار إلى أن لاتفيا تعتبر الدولة الأولى التي سجلت إصابات بـ"كوفيد-19" لدى هذه الفصيلة من الحيوانات، في دول البلطيق.

وأضح أن العينات المأخوذة والبالغ عددها 240 من القطط بما في ذلك والحيوانات المنزلية الأليفة، تم فحصها في الـ31 من كانون الثاني/يناير 2021. الأمر الذي كشف إصابة بعضها بالفيروس.


يذكر أنه قررت السلطات البيطرية البولونية، تصفية مزرعة لتربية حيوانات المنك التي ظهرت عليها أعراض كورونا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

الجزائر تكشف عن تحديات في تصنيع لقاح سبوتنيك V

جو

جونسون: ليس من العملي إغلاق حدود بريطانيا بالكامل

وفا

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

1-1398939

لقاح جديد لمكافحة كورونا المتحور.. والموعد قريب

1_39

كم فترة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا.. دراسة تجيب

وال

سنغافورة أول دولة آسيوية توافق على لقاح موديرنا

أخبار متعلقة
6008cacf4c59b7638f48df74

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

تعبيرية

خبير يكشف عن أطعمة يجب تناولها قبل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

Online banner

10 قواعد مهمّة للعيش مع مريض مصاب بكوفيد-19

nurse-stressed-sun

دراسة بريطانية تصدم المتعافين من كورونا

202004mena_algeria_coronavirus

الجزائر تعلن موعد تسلم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي

3000

بريطانيا تأمل بتخفيف قيود إغلاق كورونا في آذار