لبنان.. احتجاجات لليوم الرابع رفضا لإغلاق كورونا

الوكيل الاخباري -

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شهدت مدينة طرابلس، شمال لبنان، الثلاثاء، احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال بسبب كورونا.والخميس، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير/ شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة كورونا، والذي يتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية.ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "محتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية وقرار الإقفال العام قطعوا الطريق في ساحة النور (وسط مدينة طرابلس)".وأضرم المحتجون "النار في حاويات النفايات أمام مدخل سرايا المدينة (مقر حكومي) مع إلقاء الحجارة على قوات الأمن،"، مطلقين شعارات "منددة بالسياسة المالية والاقتصادية للدولة".وللأسباب ذاتها، قطع عشرات المحتجين طريق بلدة القبيات (شمال لبنان) بحاويات النفايات، والحجارة، وفق المصدر ذاته.وأوضح المصدر أن "قوات الأمن تتعامل مع المحتجين بهدوء وضبط للنفس".