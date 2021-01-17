لبنان: ارتفاع الوفيات والاصابات بكورونا رغم الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - تشهد ارقام الاصابات والوفيات بفيروس كورونا ارتفاعا كبيرا في لبنان، بالرغم من استمرار فرض الحظر الشامل.

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واوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الاحد، انه تم تسجيل 41 وفاة و5872 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات الى 1866 وفاة، واجمالي الإصابات الى 249158 اصابة، من بينها 715 اصابة في العناية المركزة.



من جهته اعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن بدء توزيع دفعة جديدة من اجهزة التنفس الاصطناعي والاكسجين على المستشفيات الحكومية والخاصة، وعن ترقب وصول دفعة إضافية من أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس الاصطناعي التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.



بدوره نبه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريح صحفي، بان الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات فضلاً عن "امتلاء أقسام الطوارئ".



وقال انه "لا يوجد في المستشفيات الخاصة اي سرير لمريض كورونا او لغيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثاً عن سرير، لان مستشفيات لبنان تخطّت طاقتها الاستيعابيّة، وان المستشفيات الخاصة أرجأت معظم العمليات والمراجعات غير الطارئة واكتفت بتسيير ما هو طارئ ولا يحتمل التأجيل".



يذكر ان القوات الامنية اللبنانية تواصل حملات المراقبة على التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، ومخالفة غير الملتزمين.



--(بترا)

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