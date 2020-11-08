لبنان: 13 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل ثلاث عشرة وفاة و1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال24 ساعة الماضية، ما رفع العدد التراكمي للوفيات الى 717 حالة، والاصابات الى 93097.

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وقال رئيس الحكومة حسان دياب في تصريح صحافي إنه طلب من وزير الصحة تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الفائقة.



وأضاف ان اجتماعا سيعقد يوم غد الاثنين قبل اتخاذ القرار المناسب حول امكانية الإغلاق ومدته والمستثنيين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذ القرار، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.

المصدر: بترا



