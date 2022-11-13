الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 10:05 ص

لقاح مضاد لمتغيرات أوميكرون جاهز للاختبار

لقاح-مضاد-لمتغيرات-أوميكرون-جاهز-للاختبار


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور ألكسندر غينسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا لمتغيرات "أوميكرون" BA.4 و BA.5.

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ويشير غينسبورغ في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أساس اللقاح الجديد، ويحتوي على مجموعة محدَّثة من المستضادات لمكافحة المتغيرات الأخيرة للفيروس التاجي المستجد. واللقاح الجديد جاهز للاختبار. وبعد انتهاء إجراءات التسجيل سيطرح في الأسواق.

 

ووفقا له، كل مستضاد جديد في اللقاح الحالي، محسن ضد أحدث المتغيرات، ويعتبر دواء جديدا يتطلب اختبارا طويل الأمد. لذلك بهذا النهج، يستحيل الحصول على علاج حاليا لـ COVID-19، لأنه بحلول وقت تسجيل الدواء، يكون هناك ما يكفي من الوقت لظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجي المستجد.

ويضيف، لذلك يدرك الأطباء ضرورة تغيير تركيبة اللقاحات بسرعة حتى في حالة الأنفلونزا، حيث سنويا تحدد منظمة الصحة العالمية التطعيمات ضد هذا المرض. وبناء على التوصيات الواردة، تنتج كل دولة لقاحها الخاص. وقد اقترحت على وزارة الصحة عمل نفس الشيء بالنسبة لعدوى الفيروس التاجي المستجد.

 

 

روسيا اليوم 

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