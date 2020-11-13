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الجمعة، 13-11-2020 04:53 م

824 إصابة

ليبيا .. 10 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت ليبيا اليوم الجمعة ، 10 وفيات جديدة و 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل 556 مصابًا للشفاء.

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وقال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغت 72628 حالة، منها 28374 حالة نشطة، فيما تعافى 43295 مصابا، في حين توفي 995 شخصا.

 

المصدر : بترا

 

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