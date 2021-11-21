مركز غاماليا: لقاح الأنف ضد كورونا يظهر أدنى حد من الآثار الجانبية

الوكيل الاخباري- أعلن نائب مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك" الأنفي الجديد ضد كورونا، يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

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وقال في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سيضمن استخدامه حماية مناعية إضافية للجهاز التنفسي".



وأضاف: "استخدام لقاح الأنف ملائم للتطعيم، فهو غير مؤلم، مع حد أدنى من الآثار الجانبية".



وتابع: "بالإضافة إلى أننا سنحقق الشيء الأكثر أهمية، فبعد التطعيم الأساسي بالحقن سيكون لدينا مناعة بالتطعيم الإضافي عن طريق الأنف".



وختم: "هذا التطعيم سيمثل حاجزا إضافيا بتعزيز مناعة الجهاز التنفسي".

المصدر: روسيا اليوم