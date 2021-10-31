مستشار السيسي: مصر أنفقت 400 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري- أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية أنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين المصريين.

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وأوضح تاج الدين، أنه تنوعت مصادر الحصول على اللقاحات من خلال التعاقد للحصول عليها من مختلف الجهات، سواء اللقاح الصيني، أو "أسترازينيكا"، أو "جونسون آند جونسون"، وكذلك من التحالف العالمي للقاحات.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "نهدف لحصول 40 مليون مواطن على اللقاح يعنى حوالي 80 مليون جرعة، لأن اللقاح عبارة عن جرعتين أو تقل قليلا إذا تم وضع في الحسبان لقاح "جونسون" بجرعة واحدة".



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر تسعى إلى تصنيع اللقاحات، وتم الاتفاق مع بعض الشركات للتصنيع حتى تكون مصر مصدر من مصادر توفير اللقاحات من أجل حاجة مصر أولا، ثم حاجة إفريقيا ثانيا، والمنطقة كلها ثالثا.

المصدر: روسيا اليوم

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