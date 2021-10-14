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الخميس، 14-10-2021 11:09 ص

الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات

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الوكيل الإخباري-قال مسؤولون في الهند، أمس الأربعاء ان "الهند، أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، استأنفت تصدير كميات محدودة من لقاحات الوقاية من كوفيد19 وستزيد الصادرات بشكل ملموس في الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة المخزونات المحلية في الهند وتطعيم أغلب سكانها".

وذكرت السفارة الهندية في طهران أن مليون جرعة من لقاح كوفاكسين الذي تنتجه شركة بهارات بايوتيك الهندية شُحنت لإيران الأسبوع الماضي.

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وقال مصدر حكومي في الهند ان "لقاحات تم إرسالها لنيبال" مضيفاً أن "الجهود مُنصبة على دول الجوار".

وأشار المصدر إلى أنه تم تصدير 4 ملايين جرعة حتى الآن.

ويشكل ذلك كمية محدودة مقارنة بسياسة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتعلقة بدبلوماسية اللقاحات والتي أطلقتها هذا العام قبل أن تضرب البلاد موجة ثانية من التفشي أجبرتها على التوقف

 

24 - رويترز

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