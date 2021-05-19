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الأربعاء، 19-05-2021 09:24 م

مصر.. رسالة طمأنة من وزيرة الصحة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين، بشأن لقاح فيروس كورونا.

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وعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

 

وأشارت الوزيرة إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.


ولفتت إلى الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفا للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر في مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.


وأعلنت الوزيرة التعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح "ساينوفارم"، ولقاح "استرازينيكا"، ولقاح "سينوفاك"، مشيرة إلى الكميات التي وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصيني خلال الايام القليلة القادمة ليصبح إجمالي ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالي المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

 

سبوتنيك

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