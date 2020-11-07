السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب




السبت، 07-11-2020 11:15 ص

من قال إن الإصابة بكورونا سيئة؟.. دراسة تتحدث عن المزايا

2fec621cc6044487b65b8374ba55a9b6_18


الوكيل الاخباري -  تمكن علماء من العثور على ما قالوا إنه أقوى دليل حتى الآن يؤكد أن الأشخاص المتعافين من الفيروس يطورون دفاعا سريعا وأكثر فعالية في حال واجهوا الوباء ثانية.

وذكر باحثون في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الأميركية أن النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط، إنما يطور أيضا نوعية الأجسام المضادة بعد التعافي، على ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويجهّز النظام المناعي الجسد من أجل إطلاق هجوم سريع وقوي ردا على أي هجوم فيروسي جديد.

وقال رئيس قسم المناعة الجزيئية في الجامعة وكبير الباحثين في الدراسة، مايكل نوسينزويغ: "إنها أخبار جيدة للغاية".

وأضاف نوسينزويغ أن التوقعات تظهر بأن الأشخاص قادرين على إنتاج سريع للأجسام المضادة ومقاومة العدوى في عدد كبير من الحالات.

وليس من الواضح كم تستمر ذاكرة النظام المناعي التي تحفظ شكل فيروس كورونا، لكن نوسينزويغ قدر أن النظام المناعي يوفر حماية تستمر لسنوات.

وهذا يفسر أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة قليل.

وعندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، يعمل جهاز المناعة البشرية على شن هجوم متعدد يستهدف الفيروس.

وتمثل الخلايا "التائية" إحدى أشكال الحماية، إذ تبحث عن الخلايا المصابة وتدمرها، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، أما الخلايا "البائية" فتعمد إلى إطلاق الأجساد المضادة في الدم.

وبمجرد نهاية العدوى في الجسم، يتوقف نظام المناعة عن المواجهة، لكنه يتذكر العدوى بتخزين معلومات عنها في الخلايا "التائية" و"البائية".

وشملت الدراسة 87 مصابا بفيروس كورونا، وقال الباحثون إن الأجسام المضادة تضاءلت، لتنحسر بأكثر من الخمس عن مستوى الذروة خلال6 أشهر.

ولدى فحص الجهاز المناعي لأفراد العينة، لاحظ الباحثون أنه بعد ستة أشهر من الإصابة، تطورت الأجسام المضادة التي تصنعها الخلايا "البائية"، لتصبح أكثر قوة مما سبق.

اضافة اعلان
 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تشيك

التشيك .. 196 وفاة جديدة بكورونا

مك

روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

bNoWdWtderKAWSwXuHcGxGsHMPWOZtHEA9Z3dw8Y

255809 إصابات بكورونا في كندا منذ بداية الوباء

مارك

كورونا يواصل التسلل إلى البيت الأبيض

image (2)

الصين : 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

19_2020-637220769505593284-559

مصر تسجل 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
فيروس-كورونا-1

اكتشاف جديد بشأن المناعة ضد كورونا

اي

إيران .. 449 حالة وفاة جديدة بكورونا

سع

السعودية ..الإصابات النشطة بكورونا تتراجع إلى 8000 حالة

اي

إيران.. تسجيل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي كورونا

فلسط

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

اي

أعلى معدل وفيات يومي في إيران منذ انتشار كورونا