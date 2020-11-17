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الثلاثاء، 17-11-2020 02:05 م

ميركل تكشف الحل الذي أوقف الزيادة السريعة لكورونا في ألمانيا

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الوكيل الاخباري - كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين عن أن العزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية نوفمبر نجح في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا.
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وحثت ميركل الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع وقالت إن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.

وأوضحت ميركل : "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة". 

وأضافت "القيود على المخالطة هي سر النجاح".

 




 

 


 

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