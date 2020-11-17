ميركل تكشف الحل الذي أوقف الزيادة السريعة لكورونا في ألمانيا

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الوكيل الاخباري - كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاثنين عن أن العزل العام الجزئي الذي فرضته بلادها في بداية نوفمبر نجح في وقف الزيادة السريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا.وحثت ميركل الناس على الحد من مخالطتهم للآخرين قدر المستطاع وقالت إن اجتماعا لزعماء الولايات والزعماء الاتحاديين يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني سيتخذ قرارات أكبر وأوسع لمواجهة الجائحة.وأوضحت ميركل : "القيود المعمول بها حاليا لم تعكس الاتجاه لكننا كسرنا ديناميكيات حالات العدوى الجديدة".وأضافت "القيود على المخالطة هي سر النجاح".