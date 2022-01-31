نيوزيلندا.. الكشف عن نتيجة اختبار كورونا لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن

الوكيل الاخباري- جاءت نتيجة اختبار رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن سلبية بالنسبة لاحتمال إصابتها بكوفيد-19 بعد اعتبارها مخالطة قريبة لحالة على متن رحلة داخلية.





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أفاد بذلك اليوم الاثنين متحدث باسم رئيسة الوزراء، مضيفا أنه لا يزال مطلوبا منها التزام العزل حتى نهاية الثلاثاء "أو كما تنصح الصحة العامة"، وأن أرديرن سترأس اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء عن بعد.



ويوم امس السبت أعلنت أرديرن أنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بكورونا خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد في 22 يناير.

روسيا اليوم