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السبت، 19-02-2022 09:12 ص

هونغ كونغ تدرس جعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها

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الوكيل الاخباري- قالت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، إن المدينة تخطط لجعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة.‏

وأوضحت لام في مؤتمر صحفي أن ذلك سيتحقق باستخدام تكتيك على نطاق واسع للحد من الفيروس في البر الرئيسي للصين، حيث يكافح المركز المالي لاحتواء تفشي المرض المتصاعد، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وقالت: "قد لا يلزم تطبيق الاختبارات الإلزامية مع إغلاق المدينة بالكامل جنبا إلى جنب، فهذا يعتمد على الوضع الفعلي، وفي حالتنا بعد فحص الوضع الفريد في هونغ كونغ، فمن المحتمل أن نتجه فقط نحو تطبيق الاختبار الشامل للجميع".

وتأتي تحركات لام، في الوقت الذي تطغى فيه الحالات المتزايدة على النظام الصحي في المدينة، مع تسجيل أكثر من 6000 حالة يوم الخميس، وهو أسوأ ما شهدته هونغ كونغ.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أصدر مؤخرا تعليمات لقادة هونغ كونغ بجعل مكافحة وباء كورونا على رأس أولوياتهم، واتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لاحتواء انتشار الفيروس.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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