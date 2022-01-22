السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 12:26 م

الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد توفر حماية بنسبة 90٪ بحسب دراسة أمريكية

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الوكيل الاخباري- أظهرت دراسات جديدة أن الجرعات المعززة من لقاحي فايزر وموديرنا، توفر حماية محسنة ضد شدة الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التي تستدعي نقل المصاب إلى المستشفى.

وكشفت البيانات التي نشرتها مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية يوم الجمعة أن جرعة ثالثة من أي من اللقاحين تكون فعالة بنسبة تزيد عن 90 في المئة ضد كل من متحوري دلتا وأوميكرون.

ووجدت الدراسات أن فعالية جرعتين من اللقاح تتضاءل إلى نسبة 57 في المئة بعد ستة أشهر.

وناشد المسؤولون الأمريكيون الناس للحصول على جرعة معززة للقاح عندما يصبحون مؤهلين لذلك.

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المصدر: بي بي سي

 




 

 


 

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