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السبت، 22-01-2022 11:47 ص

57 ألف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- بثاني قفزة قياسية وغير مسبوقة على التوالي، تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 57212 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 49513 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 16094 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (ما يمثل ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في المدينة، مقابل 15987 إصابة أمس الجمعة و11557 إصابة الخميس)، كما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة في الحصيلة (8451 إصابة مقابل 5922 إصابة أمس).

في الوقت نفسه، لا يزال التراجع التدريجي الخفيف مستمرا في مؤشر الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بتسجيل 681 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 692 وفاة أمس.

وتماثل 25525 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من الفيروس التاجي.

وإجمالا سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 11 مليونا و44986 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 325433 حالة وفاة و10 ملايين و577 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس التاجي.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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