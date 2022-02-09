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الأربعاء، 09-02-2022 03:56 م

إندونيسيا تبدأ باختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

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الوكيل الإخباري-بدأت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، اختبار لقاح محلي الصنع ضد فيروس كورونا على البشر، بعد الحصول على الضوء الأخضر من هيئة تنظيم الأدوية.

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يذكر أن الأبحاث التي أجريت على لقاح "Merah Putih"، والذي سمي على إسم ألوان العلم الوطني الإندونيسي، تمت بقيادة جامعة Airlangga وشركة Biotis Pharmaceutical Indonesia.


وواجه المشروع تأخيرات منذ بدايته في عام 2020، لكن السلطات تأمل الآن في السماح باستخدامه بحلول منتصف عام 2022 إذا نجحت التجارب عليه.
وقال وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادكين، إن العقار يمكن التبرع به لدول أخرى، كحقنة معززة أو لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات.


وأضاف في حفل إطلاق التجارب البشرية في سورابايا: "لقد ناقشت هذا الأمر مع الرئيس ووافق على استخدام هذا اللقاح كتبرع للبلدان المحتاجة".
يذكر أن إندونيسيا، استخدمت بشكل أساسي اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، وتكافح لشراء جرعات كافية لسكانها الذين يزيد عددهم عن 270 مليون شخص.

 

روسيا اليوم

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