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الأربعاء، 30-06-2021 01:57 م

154 إصابة

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاة، و154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و140 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات في محافظات الضفة.


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (1)، طولكرم (3)، جنين (3)، رام الله والبيرة (4)، نابلس (1)، قطاع غزة (140)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2965 فحصا.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (2)، الخليل (4)، أريحا والأغوار (1)، قطاع غزة (133).


وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 504,027 بينهم، 364,170 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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