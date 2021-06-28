وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة تسجيل وفاتين و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و275 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي، اليوم الاثنين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 11، ضواحي القدس 1، الخليل 3، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 113".



وسجلت حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالة وفاة في قطاع غزة.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 22، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، قطاع غزة 251".



ولفتت الكيلة إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 490,082 بينهم 351,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا