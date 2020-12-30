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الأربعاء، 30-12-2020 07:28 ص

البرازيل أكثر المتضررين

وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز نصف مليون

تجاوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجاوزت أعداد الوفيات في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بسبب فيروس كورونا نصف مليون شخص، وفاقت حصيلة الإصابات حتى الآن 15 مليونا.

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وبحسب إحصاء نشرته وكالة "رويترز" اعتمادا على  الأرقام الواردة في تقارير حكومية رسمية فإن أكثر  من ثلث الوفيات كان في البرازيل، كبرى دول أمريكا اللاتينية، التي أعلنت في تقرير منفصل عن أسوأ حصيلة فيها للوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر الماضي.


وقالت وزارة الصحة البرازيلية في وقت سابق إن البلاد سجلت 58718 إصابة جديدة مؤكدة في الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1111 وفاة بسبب "كوفيد-19".


ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإن البرازيل سجلت نحو 7.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 192681 وفاة.


المصدر: روسيا اليوم 

 

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