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الأحد، 06-12-2020 07:27 ص

1091 إصابة

تونس.. 45 وفاة جديدة بكورونا

تونس
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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ولفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1433 مصابا بالفيروس في المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.


وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 102991.


وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين في حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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