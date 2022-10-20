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الخميس، 20-10-2022 10:42 ص

وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتقديم جرعات كورونا للأطفال

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الوكيل الإخباري-أوصت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" بالموافقة على إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فما فوق.

وقالت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء إن الجرعات التي أنتجتها شركة بيونتك/فايزر وموديرنا يمكن أن تحمي الأطفال من فيروس كورونا.

يشار إلى أنه تم بالفعل الموافقة على إعطاء اللقاحين للبالغين والأطفال من سن 5 و 6 سنوات على التوالي. ومع ذلك فإن جرعات الأطفال ستكون منخفضة بشكل كبير.

والخطوة التالية في تلك العملية هي أن توافق المفوضية الأوروبية على الجرعات، التي ينظر إليها على أنها إجراء شكلي.

وستقرر الحكومات الأوروبية بعد ذلك ما إذا كانت ستعطي الجرعات للأطفال. وقالت "إيما" إن الدراسات تظهر أنه حتى الجرعات المنخفضة جدا يمكن أن تحمي حديثي الولادة والأطفال الصغار.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه بعد تلقي الجرعة، يمكن أن يشعر الأشخاص بالإرهاق، وفقدان الشهية، وطفح جلدي أو ألم في موقع الحقن، مشيرة إلى أن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة جداً، وتستمر بضعة أيام فقط. وقالت إنها ستواصل مراقبة وتقييم سلامة وفعالية اللقاحين.

وأضافت "إيما" إن الجرعات أثبتت فعاليتها على البالغين بالفعل، حيث تمنع إشتداد المرض، ودخول المستشفيات والوفيات بسبب كورونا.

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