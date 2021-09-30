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الخميس، 30-09-2021 10:10 ص

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الخميس، عن تسجيل أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا، بلغت 1438 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.

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وقالت السلطات إن "هذا العدد من الإصابات كان يمكن تجنبه"، حيث أقيمت حفلات للنهائي الكبير لدوري كرة القدم الأسترالي وتجمعات اجتماعية أخرى على مدى فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز إن الأرقام تسجل زيادة بنسبة 50% عن حالات الإصابة يوم الأربعاء، وهذا الأمر سيكون "مصدر قلق كبير لجميع سكان فيكتوريا"، مشيرا إلى أن "هذه الحالات ستزيد الضغط على نظامنا الصحي، وهذا أمر محبط".

بدوره، أكد قائد الاستجابة لفيروس كورونا في الولاية جيروين فايمار، أن "الزيادة بنسبة 50٪ في الأعداد تعود إلى عدد كبير من التجمعات الاجتماعية يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الماضي والحفلات الكبرى والتجمعات الاجتماعية الأخرى، وحفلات الشواء والزيارات".

وأضاف: "يمثل اليوم نكسة كبيرة في كيفية إدارتنا لتفشي الفيروس، ولكن إذا تم احتواء هذا التفشي فقد يكون اليوم مجرد يوم واحد سجل هذا العدد الكبير.. لذلك يجب أن نعمل معا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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