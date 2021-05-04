الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأمانة لـ الوكيل : 1500 موظف تلقى اللقاح ضمن حملة التطعيم

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

التربية لـ الوكيل : تلقي المطعوم للمعلمين بدون رسالة

سريلانكا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

تطعيم معلمي المحافظات الخميس

الثلاثاء، 04-05-2021 01:26 م

718 إصابة

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

عت
مقطع توضيحي لفيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: " جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2"، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 44، طولكرم 24، نابلس 66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 458.


وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "جنين 51، طولكرم 16، نابلس 241، الخليل 24، سلفيت 19، قلقيلية 18، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 0، بيت لحم 11، طوباس 11، أريحا والأغوار 2"، قطاع غزة 994.


ولفتت الكيلة إلى وجود 129 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 330 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 259,507، بينهم 190,051، تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نتا

الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

60911bfb4c59b716942bc086

زعيم المعارضة بالهند يدعو للعزل العام مع تخطي إصابات كورونا حاجز الـ 20 مليونا

dc2189a6-2fbb-40bc-a68f-b93f46cfcc73

رغم إنكارها تفشي الوباء.. كوريا الشمالية تحذر من معركة طويلة ضد كورونا

4-5-2021_10_10_02_GomhuriaOnline_1620115802

سريلانكا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

6090e4e94c59b729210f3a84

قائمة بأكثر الدول تضررا بكورونا في العالم والهند تغير ترتيبها

روسيا

روسيا تسجل 7770 إصابة و337 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار متعلقة
فلسطي

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

جح

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ع

30 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

منت

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين