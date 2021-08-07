136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و33 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (7)، بيت لحم (6)، أريحا والأغوار (1)، طولكرم (5)، جنين (7)، رام الله والبيرة (9)، ضواحي القدس (1)، نابلس (8)، قطاع غزة (92)، مشيرة إلى إجراء 2699 فحصا.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (3)، رام الله والبيرة (4)، الخليل (10)، قطاع غزة (16)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 11 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 18 مصابا، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 608,155، بينهم 423,340 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا