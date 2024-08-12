أسباب البقع الصبغية على الشفاه

الأشعة فوق البنفسجية
وأوضحت مجلة "Elle" أن البقع الصبغية عبارة عن تراكم لخلايا صباغية زائدة، أي الخلايا، التي تنتج الميلانين (صبغة الجلد)، مشيرة إلى أن ظهور البقع الصبغية على الشفاه يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي يمكنها تحفيز إنتاج الميلانين.
فيتامين C
ويمكن مواجهة البقع الصبغية على الشفاه من خلال استعمال مستحضرات العناية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل فيتامين C وحمض المندليك والريتينويد والهيدروكينون والأربوتين.
ولتحقيق النتيجة المرجوة ينبغي تطبيق هذه المستحضرات بمعدل مرتين يومياً على مدار شهرين على الأقل، نظراً لأن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتحلل الصبغة ويتخلص منها الجسم.
تغيرات هرمونية
وإذا لم تسهم العناية الجيدة بالشفاه في التخلص من البقع الصبغية، فإنها قد ترجع حينئذ إلى التغيرات الهرمونية، والتي يمكن أن تُحدث خللا في الخلايا الصباغية.
وتحدث التغيرات الهرمونية على سبيل المثال بسبب وسائل منع الحمل أو تناول أدوية معينة أو الحمل.
وتشمل الأسباب الأخرى للبقع الصبغية على الشفاه الاستعداد الوراثي ولعق الشفاه وتقشير المواضع الجافة بواسطة الأصابع وإزالة المكياج بقوة باستخدام المناديل أو الوسادات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرض الشفاه للالتهاب وفرط التصبغ مع مرور الوقت.
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