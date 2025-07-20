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البوتوكس التجميلي أم العلاجي؟ اكتشفي الفرق واختاري ما يناسب احتياجاتك

ثيث
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   أصبح البوتوكس واحداً من أكثر الإجراءات الطبية شيوعاً في العالم، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن استخداماته لا تقتصر على الأغراض التجميلية فقط، بل تشمل أيضاً فوائد طبية وعلاجية أثبتتها الدراسات الحديثة.

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ففي حين يُستخدم البوتوكس التجميلي لتقليل تجاعيد الوجه وخطوط التعبير من خلال إرخاء العضلات مؤقتاً، يُستخدم البوتوكس العلاجي لعلاج مشكلات صحية مثل الصداع النصفي المزمن، وفرط التعرق، وتشنجات العضلات، وحتى بعض اضطرابات الجهاز البولي.


ويؤكد الأطباء أن المادة الفعالة في كلا النوعين هي نفسها، أي توكسين البوتولينوم، لكن الفرق يكمن في طريقة الاستخدام، والكمية، والمناطق المستهدفة، وطبيعة المتابعة الطبية.


ويُوصى دائماً بالتوجه إلى مختصين معتمدين لتقييم الحالة بدقة، وتحديد ما إذا كان الهدف تجميلياً لتحسين المظهر أو علاجياً لتحسين جودة الحياة، خاصة أن نتائج البوتوكس تختلف حسب السبب الذي يُستخدم من أجله.

 

 

 

 
 
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