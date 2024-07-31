المزايا الجمالية لمادة 'إكتوين'.. تعرفي عليها

الوكيل الإخباري - تتمتع مادة "إكتوين" بمزايا عديدة لجمال البشرة، حيث إنها تحمي البشرة من المؤثرات البيئية الضارة من ناحية، وتمنحها ملمساً ناعماً من ناحية أخرى.



حماية من المؤثرات البيئية الضارة

وأوضحت مجلة “Stylebook” أن مادة "إكتوين" هي حمض أميني طبيعي، مشيرة إلى أنها تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي فهي تعد بمثابة درع الحماية من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، وكذلك الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "إكتوين" تمتاز أيضاً بقدرتها على ربط الماء، وبالتالي فهي تعمل على ترطيب البشرة الجافة والخشنة وتمنحها ملمساً ناعماً ينطق بالرقة والأنوثة.



سلاح لمحاربة التجاعيد

كما تعد مادة "إكتوين" سلاحاً فعالاً لمحاربة الخطوط والتجاعيد، ما يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.



وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مادة "إكتوين" بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم فهي تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.