تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر تتصدر صيحات خريف 2025

خبراء تصفيف الشعر أشاروا إلى أن هذا الموسم يشهد عودة قوية للتسريحات الطبيعية، حيث يبرز الشعر المفرود بتموجات ناعمة أو لمسة لامعة كأحد أبرز اتجاهات الجمال لخريف وشتاء 2025. وتسمح هذه التسريحات بإبراز تفاصيل الأزياء والياقات العالية التي تميز أزياء الخريف.
وتتنوع الأساليب بين الشعر المفرود بالكامل، والمموج الخفيف، وحتى التسريحات مع الفرق النصفي أو الجانبي، مما يتيح للمرأة اختيار النمط الذي يعكس شخصيتها ويلائم شكل وجهها.
وينصح الخبراء باستخدام سيروم مغذي لحماية الشعر من الجفاف الناتج عن تغيرات الطقس، مع اعتماد مكواة الشعر بدرجات حرارة معتدلة للحفاظ على صحة الخصلات ولمعانها.
