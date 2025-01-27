 
الإثنين 2025-01-27 04:45 م
 

كيفية جعل عطرك يدوم طوال اليوم؟

فا
تعبيرية
الإثنين، 27-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   يعد العطر جزءًا مهمًا من روتين العناية الشخصية، لكن في بعض الأحيان قد لا يستمر لفترة طويلة بعد وضعه. إليك بعض النصائح التي تساعدك على جعل عطرك يدوم لفترة أطول:

اضافة اعلان


- اختاري العطر المناسب: بعض أنواع العطور تدوم لفترات أطول من غيرها. العطور التي تحتوي على روائح دهنية مثل العطور الشرقية أو الخشبية عادة ما تستمر لفترة أطول.
- وضع العطر على البشرة النظيفة: أفضل وقت لوضع العطر هو بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون البشرة نظيفة ومشربة بالرطوبة، مما يساعد العطر على الالتصاق بالبشرة بشكل أفضل.
- استخدمي مرطبًا قبل العطر: يمكن أن يساعد كريم مرطب أو زيت الجسم في الاحتفاظ بالعطر على الجلد لفترة أطول. يفضل استخدام مرطب غير معطر حتى لا يتداخل مع رائحة العطر.
- رش العطر على نقاط النبض: نقاط النبض هي أماكن في الجسم مثل المعصمين، خلف الأذنين، وأسفل الرقبة، حيث يضخ القلب الدم بشكل أكبر وتكون درجة الحرارة أعلى، مما يعزز من فوحان العطر.
- لا تفركي معصميك بعد وضع العطر: رغم أن الكثير من الناس يقومون بفرك معصميهم بعد رش العطر، إلا أن ذلك يمكن أن يكسر جزيئات العطر ويقلل من مدة فوحانه.
- احتفظي بالعطر في مكان بارد ومظلم: الحرارة والضوء يمكن أن يؤثران سلبًا على تركيبة العطر. للحفاظ على جودته، يفضل تخزينه في مكان بارد ومظلم.

 

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بعطر يدوم طوال اليوم ويعزز من إطلالتك.




 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية "الإدارة المحلية" توافق لبلدية بني عبيد على إنشاء مشروع الـ"بوليفارد"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

جانب من الاجتماع

خاص بالوكيل مطالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أمام رئيس الوزراء خلال أيام

حماس

فلسطين حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

جامعة الدول العربية

أخبار محلية الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين

إدارة السير

خاص بالوكيل الامانة لـ "الوكيل" : الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات

جانب من الاجتماع

أخبار محلية الصحة: لا عقوبات على بصمة الأطباء والنظام يهدف لضمان الالتزام بالدوام



 




الأكثر مشاهدة