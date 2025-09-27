نصائح مكياج لعيون صغيرة تبرز جمالها وتكبرها

الوكيل الإخباري- تعتبر العيون الصغيرة من أبرز ملامح الوجه التي تحتاج إلى عناية خاصة عند وضع المكياج، حيث قد تقع الكثير من الفتيات في أخطاء تجعل عيونهن تبدو أصغر. لذلك، يقدم موقع "simplynam" مجموعة من النصائح المهمة لإبراز جمال العيون الصغيرة وتكبيرها باستخدام المكياج.

من أهم هذه النصائح استخدام خافي العيوب (الكونسيلر) لإخفاء الهالات السوداء والتجاعيد حول العين، مما يمنح إشراقة ويجعل العيون تبدو أكبر. كما يُنصح بتجنب استخدام آيلاينر سميك، والاكتفاء برسم خط رفيع أو وضع الكحل عند الزوايا الخارجية فقط.



يعد مكبس الرموش مع طبقة أو طبقتين من الماسكارا طريقة فعالة لتعزيز رموش العيون الصغيرة وإبرازها. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل تحديد ثنية العين بألوان محايدة ووضع ظل عيون بني فاتح أعلى قليلاً من المعتاد لخلق وهم العين الأكبر.



لزيادة الجاذبية، ينصح باستخدام ظلال عيون لامعة تعكس الضوء، مع إضافة لمسة خفيفة من الهايلايتر على الزوايا الداخلية للعين. وأخيرًا، يُفضل تحديد العين بألوان فاتحة مثل الأبيض بدلاً من الألوان الداكنة التي قد تجعل العيون تبدو أصغر.