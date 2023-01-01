أسباب التعرق الليلي خلال النوم وطرق العلاج

الوكيل الاخباري - التعرق الليلي عبارة عن نوبات متكررة من التعرق الشديد أثناء النوم ، والذي يكون ثقيلًا بدرجة كافية لامتصاص ملابسك الليلية أو الفراش. غالبًا ما تكون ناجمة عن حالة أو مرض أساسي. قد تستيقظ أحيانًا بعد التعرق الشديد ، خاصةً إذا كنت تنام تحت الكثير من البطانيات أو أن غرفة نومك دافئة جدًا.





تعرفي إلى أسباب التعرق الليلي

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الأسباب الأكثر شيوعًا للتعرق الليلي هي:



أعراض سن اليأس أو الهبات الساخنة التي ترافق هذا السن



القلق



الأدوية - بعض مضادات الاكتئاب والمنشطات والمسكنات



انخفاض نسبة السكر في الدم أي نقص سكر الدم



حالة غير مؤذية تسمى فرط التعرق تجعلك تتعرقين كثيرًا طوال الوقت



وأحيانًا يكون سبب التعرق الليلي غير معروف.





علاج التعرق الليلي



النوم والتعرق عمليتان معقدتان للغاية تستجيبان للعديد من الإشارات ، ويمكنهما بالتأكيد التأثير على بعضهما البعض. إذا كنت تستيقظين بانتظام غارقة في العرق ، أو تعانين من تعرق ليلي مفاجئ مصحوبًا بفقدان الوزن أو إذا كان التعرق الليلي يمنعك من الحصول على نوم جيد ، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك.



إذا كنت تعانين من التعرق الليلي ، فلن تحتاجي عادةً إلى علاج ، لكن طبيبك سيرغب في التحقق مما إذا كان لديك أي أعراض أخرى. إذا كنت تتناولين دواءً ويعتقد الطبيب أنه قد يتسبب في تعرق ليلي ، فقد يصف لك دواءً مختلفًا.

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