"التامانو".. زيت يعالج معظم مشاكل البشرة

الوكيل الاخباري - يعد زيت التامانو من الزيوت التي استخدمت لقرون عدة في مناطق جنوب شرق آسيا، بفضل خصائصه الطبية، حيث تم استخراجه من حبات الجوز لشجرة التامانو، ومن المعروف أن زيت التامانو له فوائد عديدة للبشرة والشعر والصحة العامة.



ما زيت "التامانو"؟

يشتق زيت التامانو من بذور شجرة الجوز التامانو، وهي شجرة استوائية دائمة الخضرة موطنها جنوب شرق آسيا، وتم استخدامه طبياً لقرون عدة من قبل مختلف الثقافات الآسيوية والأفريقية وجزيرة المحيط الهادئ، ويتميز زيت التامانو بمظهر ورائحة جديرين بالملاحظة.

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في أنقى أشكال زيت التامانو، يكون له اتساق سميك ولون أخضر داكن ورائحة عميقة ترابية وجوزية متميزة، ويدخل في العديد من منتجات العناية بالبشرة، وغالباً يتم ذكره باسمه العلمي "زيت بذور Calophyllum Inophyllum".



فوائد زيت التامانو:

يحتوي زيت التامانو على قائمة طويلة من الفوائد للبشرة، ومن المعروف أن له خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات وللأكسدة، ويمكن أن تساعد على تحسين نسيج البشرة ولونها وصحتها العامة.



زيت التامانو غني، أيضاً، بالأحماض الدهنية، ما يجعله مرطباً ممتازاً، وهذا يعني أنه يساعد على ترطيب البشرة ويمنع جفافها وإصابتها بالتشقق، بالإضافة إلى ذلك من المعروف أن زيت التامانو له خصائص علاجية، تساعد على علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، مثل: حب الشباب والإكزيما والصدفية والوردية.



ويعتبر زيت التامانو مفيداً أيضاً للشعر، إذ يساعد على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي، ويمكن استخدامه كقناع للشعر، أو إضافته إلى منتجات الشعر للمساعدة على تحسين حالة الشعر. وبصرف النظر عن فوائده للبشرة والشعر، من المعروف أيضاً أن زيت التامانو له العديد من الفوائد الصحية، إذ يساعد على تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، وتخفيف الألم والتورم، فضلاً عنه أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، تساعد على مكافحة العدوى.



غني بالأحماض الدهنية:

يحتوي زيت التامانو على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية من العديد من الزيوت الأخرى، ما يجعله مفيداً بشكل خاص لمعالجة البشرة الجافة، وبشكل أكثر تحديداً يحتوي على الحمضين الدهنيين: الأوليك واللينوليك، ما قد يعطيه قدرات ترطيب قوية.



خصائص مضادة للبكتيريا:

ثبت علمياً أن زيت التامانو يعمل ضد حب الشباب والبكتيريا المرتبطة بحب الشباب، وذلك في دراسة حديثة لعام 2018، حيث أكد المشاركون في الدراسة قدرته على علاج حب الشباب الالتهابي.



يحفز إنتاج الكولاجين لتعزيز التئام الجروح:

أظهرت الدراسات أن زيت التامانو يتمتع بخصائص التئام الجروح وتجديد الجلد، وثبت أنه يعزز تكاثر الخلايا وإنتاج الكولاجين والجليكوزامينوغليكان (السكريات الضرورية لإنشاء الكولاجين والإيلاستين الصحيين والحفاظ عليه)، والمعروف أن المزيد من الكولاجين، ومن الجليكوزامينوغليكان، يساعد على التئام الجروح، ما يجعل زيت التامانو خياراً جيداً لشفاء الندوب، بالإضافة إلى تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



يوفر حماية مضادة للأكسدة:

يعج زيت التامانو أيضاً بمضادات الأكسدة القوية، وهو مكون مثالي لحماية البشرة من الجذور الحرة الضارة، والشيخوخة الناجمة عن التعرض للعوامل البيئية، مثل: الشمس والتلوث.



فوائد مضادة للالتهابات:

يحتوي زيت التامانو على الكالوفيلوليد، وهو جزيء مدروس جيداً لتقديم تأثيرات مضادة للالتهابات مماثلة لتأثير الهيدروكورتيزون، ووفقاً للدراسة ذاتها التي أجريت عام 2018، تبين أيضاً أن الزيت مفيد لحالات الجلد الالتهابية، مثل: الصدفية والإكزيما والوردية، لكن لاتزال هناك حاجة إلى مزيد من البيانات.



استخدامات زيت التامانو:

يتم استخدام زيت التامانو بطرق عدة، إذا يمكن استخدامه موضعياً على الجلد أو الشعر، أو تناوله عن طريق الفم. وعند استخدام زيت التامانو موضعياً، من المهم تخفيفه بزيت حامل مثل زيت جوز الهند لتجنب تهيج الجلد، ويمكن إضافة زيت التامانو إلى المرطبات والأمصال والمستحضرات، للمساعدة على تحسين فاعليتها.



وأيضاً، يمكن استخدام التامانو كزيت تدليك للمساعدة على تقليل الألم والالتهاب، حيث يتم وضع الزيت على المنطقة المصابة وتدليكه بلطف للمساعدة على تعزيز الشفاء.



وعند تناول زيت التامانو عن طريق الفم، من المهم استخدام زيت عالي الجودة، واتباع الجرعة الموصى بها، كما ينصح بإضافته إلى العصائر، أو تناوله كمكمل للمساعدة على تحسين الصحة العامة.



الآثار الجانبية لزيت التامانو:

على الرغم من أن زيت التامانو منتج طبيعي مستخرج من بذور شجرة التامانو، ويحتوي على العديد من الفوائد الجلدية، فمثله مثل أي منتج آخر، له آثار جانبية في حالة عدم الاستخدام الآمن، ومن أبرز آثاره الجانبية ما يلي:



1. تهيج الجلد:

زيت التامانو آمن بشكل عام للاستخدام الموضعي، لكن قد يعاني بعض الأشخاص تهيج الجلد، وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. إذا واجهت احمرارا أو حكة أو طفحاً جلدياً بعد استخدام زيت التامانو، فلابد من التوقف عن استخدامه على الفور، واستشارة الطبيب.



2. رد الفعل التحسسي:

في حالات نادرة، قد يعاني الناس رد فعل تحسسياً تجاه زيت التامانو، وتشمل أعراض رد الفعل التحسسي: خلايا النحل، أو صعوبة التنفس، أو تورم الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق، فإذا واجهت أياً من هذه الأعراض بعد استخدام زيت التامانو، فاطلب العناية الطبية الطارئة على الفور.



3. اضطراب المعدة:

يتم تناول زيت التامانو أحياناً لخصائصه الطبية، ومع ذلك إن تناوله عن طريق الفم قد يسبب اضطراباً في المعدة أو الغثيان أو الإسهال. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض؛ فتوقف عن استخدامه، واستشر الطبيب.

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