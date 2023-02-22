الرؤوس البيضاء تزعجكِ؟.. جربي هذه الطرق للتخلص منها

الوكيل الاخباري - قد لا تكون الرؤوس البيضاء أسوأ شكل من أشكال حب الشباب، لكنها يمكن أن تكون مصدر إزعاج مع ذلك، تتطور عندما تتراكم الخلايا الميتة أو زيت الزهم أو الأوساخ وتسد مسامكِ، وأحياناً يكون من الصعب إزالتها لأنها مغلقة داخل المسام.



ما الذي يسبب الرؤوس البيضاء؟

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يمكن أن تحدث الرؤوس البيضاء بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل زيادة إنتاج الزهم والخلايا في بصيلات الشعر، حب الشباب شائع خلال فترة البلوغ، وهو ما يفسر الوظيفة التي تلعبها هرمونات الأندروجين، والتي يشار إليها أحياناً باسم الهرمونات التناسلية.



وعندما لا يتمكن الزهم من الوصول إلى سطح الجلد ويصبح عالقاً، يمكن أن تتشكل المسام المسدودة، وتتطور الرؤوس البيضاء مع تجمع المزيد من الزهم خلف المسام المغلقة.



وإذا تركت، يمكن أن تصاب الرؤوس البيضاء بالعدوى وتظهر كحب الشباب الملتهب، والتغيرات الهرمونية وبعض مستحضرات التجميل والزهم المفرط والاستعداد الوراثي والعرق والدهون وبعض الأدوية والتلوث والتعرض المفرط لأشعة الشمس هي بعض العوامل الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى الرؤوس البيضاء غير المرغوب فيها.



كيف تتخلصين من الرؤوس البيضاء؟







فيما يلي بعض الطرق لمساعدتكِ على التخلص من الرؤوس البيضاء، ولكن لا تنسي مراجعة طبيبكِ أولاً.



1. حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك هو حمض بيتا هيدروكسي يقشر الجلد ويزيل المسام، حيث يعمل بشكل أفضل مع الرؤوس البيضاء الخفيفة الشبيهة بحب الشباب، لأنه يساعد على إزالة الطبقة العليا من الجلد التالف.



كما أن حمض الساليسيليك يزيل خلايا الجلد الميتة التي تعيق مسامكِ عن طريق اختراق بشرتكِ، قد تحتاجين إلى استخدامه لبضعة أسابيع قبل أن تلاحظي تأثيره الكامل.





2. زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تعمل ضد الرؤوس البيضاء، نظراً لأنه مكون طبيعي بدون أي آثار ضارة، فمن السهل تطبيقه مباشرة على وجهكِ. يوجد زيت شجرة الشاي أيضاً في بعض منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك المنظفات والأقنعة والعلاجات الموضعية.



3. جلسات البخار

أحد أكثر العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدكِ على التخلص من الرؤوس البيضاء هو البخار، إذ يساعد على فتح المسام المسدودة والتخلص من مشاكل مثل الرؤوس البيضاء. لا يساعد البخار في فك انسداد المسام فحسب، بل يمنحكِ أيضاً بشرة نظيفة وواضحة.



4. الريتينويد

عند استخدامه ككريم يومي للوجه، يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة على بشرتكِ ويساعد على فك انسداد المسام، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2017 عن الأمراض الجلدية وعلاجاتها، أن الرتينوئيدات الموضعية يمكن أن تساعد على علاج حب الشباب مثل الرؤوس البيضاء.



5. الصبار

يحتوي الصبار (الألوفيرا) على خصائص مرطبة ومهدئة من شأنها تقليل إنتاج الزيت وتقليل الرؤوس البيضاء بمرور الوقت. يمكنك مزج ملعقة من الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتطبيقها على المنطقة المصابة، واتركيه لبضع دقائق، ثم اغسلي وجهكِ بالماء العادي.

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