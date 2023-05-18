الزيت الهندي للشعر فوائد وخلطات عجيبة

الوكيل الاخباري - برينجراج أو "ملك الأعشاب" يستخدم زيته العشبي لأغراض مختلفة منذ العصور القديمة، وهو من أفضل الزيوت الهندية. هذه العشبة الطبية من عائلة عباد الشمس وتنمو في المناطق الرطبة مثل الهند وتايلاند والبرازيل. هناك نوعان من عشبة البرينجراج الموجودة - أحدهما ينتج أزهارًا صفراء ، والآخر له أزهار بيضاء. يتم استخدام كلا النوعين من الزهور لتحضير الزيت ، ولكن الصنف الأكثر تفضيلاً هو نبات برينجراج الأبيض المزهر.



فوائد الزيت الهندي للشعر

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يعزز نمو الشعر

وفقًا للدراسات ، يزيد زيت برينجراج الدورة الدموية في فروة الرأس والجذور ، مما يعزز نمو الشعر. ينشط هذا الزيت بصيلات الشعر مما يعزز نمو الشعر. قم بتدليك هذا الزيت لمدة 10 دقائق بحركة دائرية للحصول على نتائج أفضل.

يمنع تساقط الشعر والصلع



إنه علاج ممتاز لتساقط الشعر المرتبط بالتوتر. زيت برينجراج يبرد رأسك ويقلل من التوتر والعصبية. كما تحتوي هذه العشبة على العديد من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقليل تقصف الشعر ومنع تساقطه. إنه أحد العلاجات الطبيعية لمنع تساقط الشعر. قم بتدليك الزيت على فروة رأسك في وقت النوم مما يساعد على تحسين الدورة الدموية في جذور الشعر مما يوفر المزيد من العناصر الغذائية لدعم نمو الشعر.



يعالج قشرة الرأس وجفاف فروة الرأس

يحتوي زيت برينجراج على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات تساعد على تقليل قشرة الرأس. كما أنه يخفف من أعراض صدفية فروة الرأس بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. كما أنه يعمل بشكل رائع على فروة الرأس الجافة لتقليل الحكة. يمكن لزيت برينجراج أن يتغلغل بسهولة في فروة الرأس ويرطب فروة رأسك الجافة.



يبطئ شيب الشعر

يحتوي زيت Bhringraj على مكونات نشطة وهي مفيدة للغاية في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر ومنع الشيب المبكر. استخدمي بانتظام زيت برينجراج مع زيت أملا لمنع الشيب المبكر للشعر.



إليك كيفية دمج زيت برينجراج في روتين العناية بشعرك:



زيت برينجراج الهندي لصحة فروة الرأس ونمو الشعر

خذي بعض زيت برينجراج وقومي بتدليكه برفق في فروة الرأس باستخدام أطراف أصابعك لمدة 8 إلى 10 دقائق. استخدمي حركات دائرية لطيفة وتأكدي من التركيز على فروة الرأس بأكملها.



هذا يساعد على تحفيز فروة الرأس ويؤدي إلى تغلغل الزيت بشكل أفضل. اتركيه لمدة 30 إلى 60 دقيقة أو طوال الليل. يمكنك أيضًا لف منشفة ساخنة حول الشعر المصبوغ بالزيت لامتصاص الزيت بشكل أفضل.

استخدميه مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في تقليل تساقط الشعر وتعزيز النمو بمرور الوقت.



زيت برينجراج لترطيب فروة الرأس

يمكن أن يعمل مسحوق برينجراج كعامل تكييف عميق للشعر. امزجي مسحوق بهرينجراج مع ماء الورد لفروة الرأس الدهنية ، أو زيت ناقل مثل جوز الهند أو الزيتون أو الأرجان لفروة الرأس الجافة لعمل قناع للشعر.

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