العصير الاخضر ليس مهم فقط للصحة إنما للبشرة أيضاً... إليكِ أبرز فوائده

الوكيل الإخباري - من المعروف عن العصير الأخضر أنه مشروب صحي لجسم الإنسان، وسهل التحضير. لكن هل تعلمين أنه مفيد أيضاً للبشرة؟ نعم بالعناصر الغذائية التي يحتوي عليها تجعله كفيل بأن يكون صديق بشرتكِ. تابعي القراءة وتعرّفي على كل فوائد عصير الأخضر للبشرة.





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فوائد العصير الأخضر على البشرة



1- العصير الأخضر يؤمّن كل الفيتامينات للبشرة



تتضمن العديد من أنواع المشروب الأخضر مجموعة من الخضروات الصليبية بما في ذلك اللفت والبروكلي. هذان النوعان من الخضراوات على وجه الخصوص، غنيان بالعناصر الغذائية الداعمة للبشرة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وكذلك العوامل المضادة للسرطان مثل السلفورافان.



2- العصير الأخضر يجدد خلايا البشرة



تساهم السبانخ والسلق والكرنب الأخضر في إضفاء اللون الزاهي للمشروبات الخضراء. كذلك تحتوي هذه الخضروات على كميات عالية من حمض الفوليك والحديد الضروريان للغاية لخلق الخلايا وإصلاحها وتجديدها.

3- العصير الأخضر غني بمضادات الأكسدة



يمكن أن يحتوي العصير الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. لا يقتصر الأمر على أن الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والصليبية، هي غنية بخصائص مضادات الأكسدة، ولكن الأعشاب والتوابل الإضافية، يمكن أن تحمي البشرة من تكوين الجذور الحرة. يشمل ذلك القرنفل والكركم والنعناع والقرفة والزعتر والمريمية والبقدونس، كتوابل مضافة إلى العصير الأخضر.



4- العصير الأخضر يكافح الشيخوخة



في بعض الأحيان يمكنك إضافة الأفوكادو إلى مشروبات العصير الأخضر، يوفر ذلك قواماً كريمياً للوصفات. ولكن لجدير ذكره هو أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، التي استشهد بها العلماء كدليل على مكافحة الشيخوخة، وتأثيرات الحماية من أشعة الشمس لخلايا الجلد. كما أنها مصدر غني بالأحماض الدهنية الأساسية، كأوميغا 3 وأوميغا 6 المفيدة للقلب والتي تدعم وظيفة حاجز الجلد المستعاد وكذلك التئام الجروح.

5- العصير الأخضر يقلل التهاب البشرة



الخيار في العصير الأخضر هو عنصر شائع فيه، إذ لا يعالج فقط الجفاف ولكن ثبت كذلك أنه يقلل الالتهاب والتورم الناتج عن الجروح وحروق الشمس.



6- العصير الأخضر يمنع نمو الخلايا السرطانية في الجلد



يُستخدم الزنجبيل في العصير الأخضر لتحسين النكهة والمذاق، وقد اشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة والسرطان والمضادة للالتهابات. كذلك يمنع نمو الخلايا السرطانية وبالتالي يقلل احتمال الإصابة بسرطان الجلد.



7- العصير الأخضر يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة



تأثير فيتامين سي على الجلد هائل، وهو موجود في ثمار الحمضيات التي يمكن إضافتها إلى العصير الأخضر كالليمون والبرتقال. توفر هذه الإضافات مصادر وافرة لفيتامين C لحماية البشرة من التعرض البيئي والشيخوخة الداخلية. كذلك تم إثبات أن فيتامين C يزيد من إنتاج الكولاجين ويقلل بشكل محتمل من خطر جفاف الجلد.



8- العصير الأخضر يحمي البشرة من الترهل والتجاعيد



قد تمنع كثافة العناصر الغذائية في مكونات العصير الأخضر، ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة. لذا تعمل مكونات العصير الأخضر كأطعمة وظيفية للحماية من عوامل الشيخوخة الخارجية مثل أشعة الشمس والسموم البيئية.



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