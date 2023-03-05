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الأحد، 05-03-2023 01:34 م

بوتوكس الشعر.. هل هو آمن؟

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الوكيل الاخباري - اكتسب توكسين البوتولينوم المعروف باسم «البوتوكس»، شعبية هائلة في الآونة الأخيرة كعلاج لتحسين المظهر عن طريق استرخاء العضلات التي تسبب التجاعيد، ويتحدث المشاهير والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي علانية عن هذا العلاج، مما يجعل هذا العلاج الجلدي أكثر قبولاً.

في حين أن البوتوكس للبشرة يعمل على الحد من علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، فإن البوتوكس للشعر هو عملية مختلفة تماماً.


ما هو بوتوكس الشعر؟

بوتوكس الشعر هو علاج عميق لتكييف الشعر يعمل بشكل مكثف على إصلاح نهايات الشعر الهشة التالفة والمكسورة، ويمكن أن يكون الضرر بسبب عدد من العوامل، أهمها العلاجات الكيميائية أو الاستخدام المتكرر لأدوات التدفئة، ويستخدم اسم البوتوكس لهذا الإجراء لأنه يمنحكِ مظهر شعر أكثر سلاسة ولمعاناً.

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فوائد بوتوكس الشعر

يقوم العلاج بتصويب شعركِ باستخدام مكونات خالية من الفورمالديهايد وغير كيميائية، في الواقع إجراء تكييف عميق يتضمن طلاء شعركِ للتخلص من التجعد والكسر وتحسين مظهر الشعر الباهت والتالف.

يعمل العلاج على تنعيم طبقة الكيراتين من الشعر إلى جانب استعادة نعومته بمساعدة زيت الكافيار، وهو عامل ترطيب، أو فيتامين B5 الذي يرطب خصلات الشعر ويحسن من لمعانه، وأخيرا يعمل مركب الكولاجين الغني بالبروتينات الصحية على تحسين قوة الشعر واستعادة النعومة.

كيف يختلف علاج بوتوكس الشعر عن الآخرين؟

يختلف العلاج عن الحقن الفعلية المستخدمة في الأمراض الجلدية حيث يتم حقن توكسين البوتولينوم في فروة الرأس لتقليل التعرق وإفراز الزيت من أجل تقليل الكمية التي تحتاجها للشامبو ومنع قشرة الرأس. 

تهدف الزيوت وعوامل التكييف المختلفة المستخدمة كجزء من العلاج إلى استعادة الرطوبة وتنعيم التجعد وجعل شعرك أكثر لمعاناً.

لا يحتوي بوتوكس الشعر على البوتوكس، وعلى الرغم من أنه يقدم بعض فوائد الفرد، إلا أنه ليس على قدم المساواة مع علاجات الفرد الفعلية، لكنه يعطي نتائج ممتازة للمساعدة في إعادة بناء وتكثيف المناطق في ألياف شعرك لمنحها شعورا ضخما.


نصائح يجب وضعها في الاعتبار بعد بوتوكس الشعر

كما نعلم، حتى أصغر العلاجات تحتاج إلى المتابعة مع مجموعة متطلبات الصيانة الخاصة بها للحصول على تأثير طويل الأمد، وبالمثل يحتاج بوتوكس الشعر أيضا إلى درجة معينة من الصيانة.

مع القليل من الرعاية التي تشمل استخدام شامبو وبلسم متوازن لدرجة الحموضة بعد العلاج، يمكنكِ الاستمتاع بنتائج طويلة الأجل.

 

 

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