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الإثنين، 22-05-2023 01:35 م

تشقير الحواجب بالليزر هل يؤدي إلى تساقط الشعر؟

كل-ما-تودين-معرفته-عن-تشقير-الحواجب-بالليزر


الوكيل الاخباري - تعاني بعض النساء من اختلاف لون حواجبهن عن لون شعرهن ، أو أن حواجبهن كثيفة للغاية مما يتسبب في إطفاء جاذبية العينين والوجه ، لذلك ظهرت الكثير من طرق الصباغة والتقصير وتقليل التعرق. شدة الحواجب وآخرها تشقير الحواجب بالليزر ولكن قبل الحديث عن هذه التقنية نستعرض طرق تشقير الحواجب التي تم استخدامها قبل ظهورها.

هل استخدام الليزر لتبييض الحواجب يؤدي إلى تساقط الشعر؟

يوجد العديد من أنواع الليزر ، بعضها قد يضعف نمو الشعر ويقلل من كثافته إلى حد ما ، ولكن بشكل عام الليزر ، وظيفة التبييض هي التأثير على لون الشعر الطبيعي وجعله أفتح لونًا وليس إزالة الشعر ، لذلك عليك يمكن إجراء تشقير الشعر بالليزر دون الخوف من تساقط الحواجب.

هناك نوع من الليزر المستخدم في التبييض يعمل على بصيلات الشعر ولكنه يحتاج إلى حلق الحاجبين بشكل كامل قبل جلسات الليزر ، لكن الحواجب تعود بسرعة لتنمو مرة أخرى بعد فترة قصيرة.

الطرق التقليدية لتشقير الحواجب

في البداية ، تم استخدام المكياج العادي لتغيير لون الحاجبين مؤقتًا. تتمثل ميزة هذه الطريقة في أنها غير مكلفة وتوفر خيارات واسعة لتلوين الشعر وهي أيضًا أكثر أمانًا من غيرها طالما تم استخدام مكياج عالي الجودة. يحتاج إلى الكثير من الدقة لإظهار لون الحاجبين بشكل طبيعي قدر الإمكان.
اعتمدت التقنية التي اتبعت على صبغ شعر الحواجب شبيهة بتلك المستخدمة على الشعر ، لكن العيب الرئيسي لهذه الطريقة كان أيضًا نقص الصبغة وضرورة إطلاقها كل بضعة أيام للحصول على النتائج المرجوة.

تقنية تشقير الحواجب بالليزر

أحدث تقنية لحل هذه المشكلة هي تشقير الحواجب بالليزر ، والذي يعطي فرصة للحصول على لون يدوم لأشهر دون الحاجة إلى تكرار الجلسة. في التبييض بالليزر ، يتم وضع شعاع ليزر بطول موجي محدد في جلسة واحدة أو عدة جلسات بناءً على كثافة الشعر. وهذا الشعاع يزيل بعض ألوانه الطبيعية ويجعله أفتح أو أشقر ، كما يقلل شعاع الليزر من كثافة الشعر بجعل الشعر أرق.

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