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الثلاثاء، 21-03-2023 03:03 م

تملكين شعراً رقيقاً.. هذه الطرق تجعله لامعاً وكثيفاً مرةً أخرى

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الوكيل الاخباري - في حال كنتِ تملكين شعراً خفيفاً ورقيقاً، فأنتِ تعرفين أنه قد يكون من الصعب جعله يبدو لامعاً وكثيفاً، كما أن تساقطه يزيد الأمر سوءاً، وتدركين تماماً أنه لا توجد أدوات فعالة لزيادة حجمه ومظهره، لذلك من الضروري اتباع نهج أكثر استهدافاً ومدروساً للحفاظ على الشعر الرقيق ليبدو أكثر صحة، وهنا سنخبركِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ في جعل الشعر الخفيف يبدو لامعاً وكثيفاً مرة أخرى.

طوّري عادات يومية صحية:

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للمساعدة في نمو الشعر، يجب عليكِ اتباع بعض الإجراءات الروتينية، مثل: التأكد من شرب الكثير من الماء للبقاء رطبةً، واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وكذلك تناول مكملاتٍ متعددة الفيتامينات وأوميغا 3، للتأكد من أن شعركِ يتلقى جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، إلى جانب تجنب التصفيف المفرط، واستخدام المنتجات الطبيعية كلما أمكن ذلك.

 



ادمجي هذه الأطعمة الغنية بالفيتامينات في نظامكِ الغذائي. صحة الشعر تبدأ من الداخل، لذا فإن هذه الأطعمة تعزز نمو الشعر:


- البيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين، وهما عنصران مغذيان ضروريان لنمو الشعر.


- التوت حيث إنه محمل بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تدعم نمو الشعر.


- السبانخ.


- السمك.


- البطاطا الحلوة.


- الأفوكادو.


- المكسرات.


- البذور.


وتذكري أن الفيتامينات والمعادن، التي تساهم في صحة الشعر [هي] فيتامين: (أ، ج، هـ)، والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفي حال لم تكوني متأكدةً من حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، فتحدثي إلى طبيبكِ حول إضافة مكمل عالي الجودة إلى روتينك.

تجنبي تقصف الشعر:
احرصي على عدم المساهمة في المزيد من تساقط الشعر أثناء محاولة إصلاح شعرك، وهذا يعني فك تشابك شعرك بفرشاة لطيفة، وعدم استخدام أربطة مرنة أو الاعتماد على الكثير من تسريحات الشعر الضيقة، مثل: الضفائر وذيل الحصان المشدود، ووضع بخاخ واقٍ للشعر قبل استخدام الحرارة عليه.

تجنبي أدوات تصفيف الشعر التي تستخدم الحرارة:
في أعقاب النصيحة السابقة حول تجنب تقصف الشعر، يعد تجنب أدوات تصفيف الشعر التي تستخدم الحرارة إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك، حيث إن استخدام أدوات، مثل: مكواة تجعيد الشعر، والمكواة المسطحة يمكن أن تسبب تلفاً في جذع الشعر، وفي حال كنتِ ترغبين باستخدام هذه الأدوات، تأكدي من شراء بخاخ واقٍ من الحرارة مصمم خصيصاً لأدوات الشعر.

 

 

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