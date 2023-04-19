حب شباب، انسداد المسام... ما العلاقة بين هاتفك الجوال ومشاكل بشرتك؟

الوكيل الاخباري - ما العلاقة بين هاتفك الجوال ومشاكل البشرة؟ هذا السؤال أجاب عليه اختصاصيو بشرة أميركيون. فمن المعروف أن الهواتف الخلوية تعتبر موطناً مهماً للبكتيريا الضارة. ولهذا فهي تسبب ظهور الشوائب والبثور.





كلما أردت استخدام هاتفك الخلوي لا تنسي أنه ينقل إليك البكتيريا أكثر مما تفعل الحمامات العامة. وهذا ما توصلت إليه دراسة أميركية.



فقد نشرت صحيفة "هافنغتون بوست" نتائج هذه الدراسة الحديثة حيث أشارت إلى أنه يمكن للأوساخ التي يلتقطها الهاتف الجوال أن تؤثر سلباً على جمال البشرة وأن تسبب إصابتها ببعض الأمراض.



ونقلت الصحيفة عن اختصاصية الجلد الأميركية الدكتورة أيستي وليامز قولها: "يمكن للأوساخ التي تتراكم على الهاتف أن تسبب انسداد مسام البشرة وهذا ما يؤدي غالباً إلى ظهور البثور وحب الشباب".



وفي الإطار نفسه أضاف طبيب الجلد جوشوا زيكنر للصحيفة: "عندما تضعين الهاتف على مقربة من وجهك، تمتزج الأوساخ مع الزهم وجزيئات مستحضرات المكياج. وهذا ما يسبب الالتهابات وانسداد مسام البشرة".



ورجح الاختصاصيون أن يكون نمو البثور على جانب واحد من الوجه ناتجاً عن استخدام الهاتف الجوال. ولهذا ننصح بتنظيف الهاتف بانتظام وبالعناية بالبشرة التي تلامسه.



كما أشارا إلى أنه من الأفضل استخدام سماعات الأذنين للتحدث عبر الهاتف. لكن تذكري أن الهاتف الجوال لا يسبب نمو البثور وانسداد المسام فقط. فالضوء الأزرق الذي يصدر عنه يساهم في تعزيز عملية شيخوخة البشرة وتقدمها في السن في وقت مبكر.



وكانت صحيفة "دايلي ميل" نشرت نتائج دراسة أجريت في جامعة أريزونا وأشارت إلى ضرورة إبعاد الهاتف الخلوي عن المطبخ والمرحاض. فهذا يعزز احتمال التقاطه للبكتيريا التي تلحق الأذى ببشرتك. فانتبهي.

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