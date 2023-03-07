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الثلاثاء، 07-03-2023 12:02 م

خضروات تساعدك على موازنة الهرمونات في جسمك

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الوكيل الاخباري - لا ترتبط الهرمونات في الجسم بفترة البلوغ أو الحمل فحسب، وإنما أيضاً في جوانب مختلفة من صحة المرأة، وهو أمر يجب ألا تتجاهله المرأة لأن الاختلالات الهرمونية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة والظروف الصحية الأخرى.

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ويلعب الطعام دوراً حيوياً في موازنة الهرمونات، وهناك بعض الهرمونات المرتبطة بتناول بعض الأطعمة، والتي على رأسها الخضروات الصليبية والمعروفة ايضاً بالخضار من الفصيلة الكرنبية، التي تعمل على موازنة الهرمونات في الجسم.


تابعي القراءة لتعرفي أكثر عن الارتباط بين هذه الخضروات وصحة الهرمونات.

 

 


ما الخضروات الصليبية؟

 

تحتوي بعض الخضروات على زهور رباعية البتلات، وتسمى تلك الخضروات الخضراء التي تنتمي إلى عائلة الملفوف الصالح للأكل؛ بالخضروات الصليبية.إليكِ الأكثر شيوعاً منها:


البروكلي
القرنبيط
اللفت
السبانخ
الملفوف

الفوائد الصحية للخضروات الصليبية


تحتوي الخضروات الصليبية على الجلوكوزينولات، وهي مركبات تعطي هذه النباتات الخضراء نكهتها المريرة. الجلوكوزينولات لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، لذا تساعد على حماية الخلايا من الأضرار المسببة للأمراض.


الخضروات الصليبية غنية بالمغذيات، بما في ذلك العديد من الكاروتينات (بيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين) وفيتامينات C وE وK والمعادن وهي منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها مصدر جيد للألياف ولأوميغا 3 الضرورية للعديد من الوظائف الجسدية مثل المساعدة في الحفاظ على صحة معرفية جيدة، والحد من خطر التدهور العقلي، وحالات مثل مرض الزهايمر.

الخضروات الصليبية لموازنة الهرمونات


ربما لن تفكر العديد من النساء في اللجوء إلى الطعام كعلاج للمشاكل الهرمونية، حيث توجد أدوية، لكن الخضروات الصليبية تخضع للأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات.


تحتوي الخضروات الصليبية على مركب يسمى 3,3'-Diindolylmethane، والذي ثبت أنه يقلل من مستويات هرمون الاستروجين العالية ويدعم التخلص من سموم هرمون الاستروجين في الكبد، ويساعد على تحقيق التوازن بين مستويات هرمون الاستروجين بشكل عام.


كما تحتوي هذه الخضروات الخضراء على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد على خفض مستويات هرمون الأستروجين. ومن أعراض المستويات العالية من هرمون الأستروجين، زيادة الوزن حول الوركين والخصر والفخذين، وأيضاً حدوث نزيف خفيف أو شديد أثناء الحيض وظهور كتل في الثدي غير سرطانية، لذلك من المهم التحكم في مستويات هرمون الأستروجين.

من يجب أن يتجنب الخضروات الصليبية؟


الخضروات الصليبية صحية ومغذية، ولكنها تحتوي على ثيوسيانات والتي يمكن أن تمنع امتصاص اليود. لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون مشاكل الغدة الدرقية، ألا يأكلوا كميات كبيرة جداً من هذه الخضروات، ويكتفوا بحصة إلى 3 حصص يومياً فقط، مع تناولها مطبوخة بدلاً من النيئة.

 

 

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