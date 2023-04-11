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الثلاثاء، 11-04-2023 02:35 م

دليلكِ لأطعمة خارقة صديقة لبشرتكِ.. قبل العيد

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الوكيل الاخباري - لا يوجد طريق سريع للحصول على بشرة متوهجة وصحية على الفور، لكن بعض الخطوات تظهر لكِ نتائج مُذهلة إذا التزمتِ بتطبيقها غالبية الوقت.

من بين هذه الخطوات، الأطعمة الغذائية التي لديها القدرة على التأثير في بشرتكِ وصحتكِ بشكل عام، لذا جربي هذه الأطعمة الخارقة، إذا كنتِ تريدين بشرة مثل الزجاج.


أفضل أطعمة خارقة للبشرة:

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إذا كنتِ تأملين الحصول على بشرة متوهجة ونضرة لتكتمل بها أناقتك وقوة مظهركِ خلال عطلة عيد الفطر، فإليكِ قائمة الأطعمة الخارقة المثالية لبشرة صحية.

1 . الألوفيرا:

شرب السائل اللزج (الألوفيرا) على معدة فارغة كل صباح يساعدك على تحصين بشرتك وجعلها مشرقة أكثر. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2014، تبين أن شرب الألوفيرا يمكن أن يساعد على الهضم وطرد السموم من الجسم، وهذا يعني أنه يمكن أن يؤثر أيضاً في الجلد بطريقة إيجابية، بالإضافة إلى ذلك كونه مصدراً غنياً بفيتامين (C)، فإنه يجعل بشرتكِ مرنة ورطبة، ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة فيه على تقليل أي التهاب يصيب الجلد أيضاً.

2 . البروكلي:

الألياف وفيتامين (ج، وأ)، والزنك والسلفورافان، التي تحمي الجلد من التلف التأكسدي، ووجود كل هذه العناصر الغذائية بالبروكلي، يجعله الغذاء المثالي للبشرة.


3 . الزبادي:

زيادة تناول الزبادي في الأسبوع تمنحك بشرة متألقة، كون الزبادي طعاماً مخمراً، يمكن أن يعزز البكتيريا الصحية في الأمعاء التي تساعد على الهضم، وبالتالي يمكن أن تجعل بشرتكِ تتوهج.

4 . السمك:

وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، يمكن أن تساعدكِ أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة بجرعات ثقيلة في الأسماك الدهنية على مكافحة الجفاف، وجعل بشرتك رطبة ونضرة من الداخل.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السمك مصدراً غنياً بفيتامين (E)، أحد أهم مضادات الأكسدة لبشرتكِ، فإن تناول الأسماك يمكن أن يساعد على تقليل أي التهاب أو احمرار على بشرتك أيضاً.

5 . المكسرات:

تعد المكسرات مصدراً غنياً بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين (E، وC)، والمكسرات، مثل: الجوز واللوز والفستق، رائعة لبشرتكِ، كما أنها عالية في محتوى الزنك، ما يصنع حاجزاً وقائياً على بشرتكِ، ويمكن أن يساعدكِ على مكافحة الالتهابات الجلدية.

 

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