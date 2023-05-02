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الثلاثاء، 02-05-2023 12:06 م

شرب الماء لن ينظف بشرتك.. وهذا ما يفعله

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الوكيل الاخباري - هناك الكثير من الادعاءات المبالغ فيها في عالم العناية بالبشرة، من المنتجات التي تقول إنها تعمل على تحسين البشرة في غضون أيام قليلة، إلى تلك الادعاءات التي تؤكد أن شرب المزيد من الماء سوف ينقي بشرتك.

وفي حين أن الماء يعد جزءاً مهماً في التمتع بصحةٍ جديدة، إلا أنه لا يحتوي على خصائص علاجية سحرية، فشرب المزيد من الماء وحده لن يقلل حب الشباب أو يمنع التجاعيد، إذ إن الماء يمكن أن يلعب دوراً في الحصول على بشرة أكثر صفاءً، لكن ليس بالطريقة التي تعتقدينها على الأرجح، حيث إن الأمر لا يتعلق بالوفرة المفرطة للمياه، بل إنه يدور حول فكرة استبدال السيئ بالجيد.

تقليل المشروبات السكرية أمرٌ مهم:

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كما ذكرنا، سابقاً، الماء ليس حلاً سحرياً لمشاكل البشرة، فهذه خرافة كثر تداولها، لكن الأمر كله محصورٌ في ضرورة التخلص من المشروبات الضارة، حيث إن التغير الحقيقي الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على صفاء بشرتك، هو تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والكافيين، حيث إن السكر يسبب الالتهاب والكافيين يسبب الجفاف، وكلا الأمرين يمكن أن يفسد بشرتك بشكل خطير، فالبشرة المصابة بالجفاف أكثر عرضة لحب الشباب والتجاعيد.


أما إذا كنتِ تشربين الكمية نفسها من المشروبات المحتوية على الكافيين كالمعتاد، وقمتِ فقط بإضافة المزيد من الماء فوق ذلك، فلن يؤدي ذلك إلى التحسينات التي تأملينها، بينما إذا قمتِ بتعديل نظامك الغذائي عن طريق استبدال المشروبات السكرية بالماء، فإن بشرتكِ ستتحسن وتشكرك، أي أنه في واقع الأمر ما يصنع الفرق هو انخفاض استهلاك المشروبات الغازية السكرية والكافيين أو الشاي والقهوة.

تغيرات في نمط الحياة تساعد على بشرة أكثر صحة:

إلى جانب استبدال المشروبات السكرية والكافيين بالماء، فإن هناك تغيرات أخرى بسيطة نسبيًا يمكنك إجراؤها على روتينك للحفاظ على صحة بشرتك.

وكذلك، إن تطبيق واقي الشمس أمر لا بد منه، للحفاظ على رطوبة بشرتك، كما يمكنكِ حتى التفكير في شراء مرطب لغرفتك إذا كانت بشرتك جافة بشكل خاص.

كما أنه عليكِ الحذر بشأن ما تضعينه على بشرتك، فتأكدي من أن مكياجك خالٍ من الزيوت، وقومي بإزالته دائماً قبل النوم، واختصري مدة الحمامات الساخنة.

باختصار، في حال كنتِ تتطلعين إلى رؤية بعض التحسن في بشرتك، فلا داعي لشرب الماء باستمرار. بدلًا من ذلك، اعملي على استبدال المشروبات السكرية والأطعمة السريعة بالماء، وخيارات صحية أخرى، واحرصي على ترطيب بشرتك بانتظام.

 

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