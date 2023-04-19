هذه هي المكوّنات الطبيعية التي تعالج جفاف بشرتك

الوكيل الاخباري - لن يطول حلول الشهر الفضيل الذي تتبدّل معه عاداتنا جميعها بدءاً من ساعات النوم وصولاً إلى مواعيد الخروج وتناول الطعام. ولأنّ الانقطاع عن الطعام والشرب لوقت طويل ينعكس على بشرتنا ويؤدي إلى شحوبها، إليك 10 زيوت طبيعية تضمن عند استعمالها الحصول على إشراقة لا مثيل لها. فأيّها تختارين؟



1- زيت الأرغان: يغتني هذا الزيت بالفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 ومضادات الأكسدة. ورغم أنّه يشتهر بآثاره الإيجابية على الشعر التالف والجاف، أثبت أيضاً قدراته الخارقة على بشرة الجسم والوجه. فالأحماض الدهنية التي تنضمّ إلى تركيبته تساهم في تعزيز صحّة خلايا البشرة وتخفيف الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين.



2- زيت الأفوكادو: يضمن هذا الزيت أداء الخلايا وظائفها بشكل صحيح ويخفّف الالتهابات، وذلك بفضل الفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 فيه. انطلاقاً من ذلك، يعدّ زيت الأفوكادو علاجاً مثالياً للبشرة الجافة والبشرة التي يزيد عليها ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ.



3- زيت جوز الهند: دائماً ما ينصح الخبراء بتدليل البشرة الحسّاسة بزيت جوز الهند، لا سيّما أنّه يساهم في ترطيبها بشكل كبير، علماً أنّه يعدّ علاجاً للأكزيما أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من القول إنّ كثيرات يلجأن إلى هذا الزيت لإعادة الحياة إلى شعرهنّ الجافّ.



4- زيت بذور الكتّان: لا شكّ أنّك سمعت بأهمية بذور الكتّان لصحّة القلب، إلا أنها مفيدة أيضاً للبشرة من خلال زيتها المرطّب. وبفضل قدرتها على مكافحة الالتهابات، يضمن تناولها بشكل دوري التخلّص من مشاكل كثيرة في البشرة.



5- زيت الجوجوبا: يتمتّع زيت الجوجوبا بتركيبة كيميائية مشابهة للغاية لتركيبة الزيوت الطبيعية داخل بشرتنا، ولذلك تمتصّه البشرة بسهولة. كما وينصح به الخبراء لغناه بالزنك والفيتامينات E وB، ما يساعد على تعزيز صحّة البشرة.



6- زيت اللافندر: أثبتت الدراسات أنّ هذا النوع من الزيوت قادر على إفادة البشرة التي تعاني من البثور أو من مشاكل مزعجة فيها. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى قدرته على تعزيز أداء منتجات البشرة التي تستخدمها المرأة عادةً، إذ يساعد على امتصاص المكوّنات الفعّالة وتغلغلها إلى الداخل.



7- زيت الزيتون: يعدّ زيت الزيتون مرطّباً طبيعياً يفيد البشرة الجافّة بشكل كبير. وتماماً كما زيت الجوجوبا، يشبه زيت الزيتون الزيوت التي تفرزها بشرتنا، ما يشير إلى سهولة امتصاصه. ولا بدّ من القول إنّه لا يناسب اللواتي يعانين من البثور إذ يعدّ زيتاً دهنياً بامتياز.



8- زيت بذور ثمر الورد: هو زيت تلجأ إليه نجمات وشهيرات كثيرات مثل دوقة كامبريدج كيت ميدلتون. وهو يساعد في تعزيز صحّة البشرة لما يحتويه من فيتامينات A وC وأحماض دهنية أوميغا 6. وبعد أسابيع قليلة من استعماله، تتحسّن البقع الداكنة على البشرة فتخفّ مشاكلها اللونية تدريجياً.



9- زيت القرطم: قد لا يكون هذا الزيت على قائمة الزيوت التي تلجئين إليها عادةً لتعزيز صحّة بشرتك، غير أنّه في الواقع أثبت فعاليته في تجنيب جفافها. لذلك، عزّزي من خلاله ترطيب بشرتك لا سيّما في الشهر الفضيل.



10- زيت شجرة الشاي: هو زيت ينضمّ إلى تركيبات منتجات البشرة التي تعالج البثور، إذ يقضي على البكتيريا في المسام. ولا بدّ من القول إنّ امتصاصه سريع، ما يعني فعاليته الكبيرة في معالجة المسام وتحسين مظهر البشرة وصحّتها.

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