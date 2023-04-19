عزّزي فعاليّة كريم النهار بهذه الخطوات البسيطة

الوكيل الاخباري - كريمات النهار هي من مستحضرات العناية بالبشرة التي لا يمكن للمرأة الاستغناء عنها، فهي لا تعزّز جمال الوجه وتعالج مشاكلها وحسب، إنّما تتيح أيضاً الحصول على مكياج أفضل يدوم طويلاً. ولكن، هل فكّرت يوماً في كيفيّة تعزيز فعاليّتها من خلال بعض التفاصيل المرتبطة باختيارها كما في تطبيقها؟



مستحضر لا غنى عنه



تتيح كريمات الليل التي تغتني بمكوّنات مغذّية في التخلّص من مشاكل البشرة لتعكس إشراقة رائعة في الصباح. غير أنّ كريمات النهار أثبتت فعاليّتها أيضاً، إذ تزيد الوجه تألّقاً وتعزّز جمال المكياج، كما وتؤمّن الترطيب الذي تحتاج إليه البشرة في خلال النهار وتضمن الحماية من الملوّثات والعوامل الخارجيّة الضارّة كالهواء والغبار وأشعّة الشمس.



انتبهي إلى اختيار كريم النهار!



حين تختارين كريم النهار الخاص بك، لا بدّ من أخذ بعض العوامل في الاعتبار، ألا وهي العمر ونوع البشرة واحتياجاتها. فمن جهة أولى، ومع التقدّم في السنّ، تحتاج البشرة إلى كريمات أغنى وأكثر فعاليّة، لذلك اختاري ما يناسب سنّك. ومن جهة ثانية، اعلمي أنّ المستحضرات التي تناسب البشرة الجافّة لا تتوافق مع البشرة الدهنيّة والعكس صحيح، ما يعني أنّ نوع البشرة أساسي أيضاً عند اختيار كريم النهار. بالإضافة إلى ذلك، حاولي الحصول على التركيبة التي تلبّي مختلف احتياجات بشرتك، لا سيّما أنّ هذه الاحتياجات تختلف من امرأة إلى أخرى. انطلاقاً من ذلك، احرصي دائماً على قراءة المكوّنات وعلى استشارة اختصاصيّة لتحديد كريم النهار الأنسب لك.



هكذا تعزّزين فعاليّة التطبيق



إن لم تطبّقي كريم النهار بالطريقة الفضلى، لا تحصلين على النتيجة المرجوّة. لذلك، إليك عدّة خطوات تعزّزين من خلالها فعاليّة هذا المنتج الأساسي ضمن روتين العناية ببشرتك:



نظّفي بشرتك



تماماً كالمستحضرات الأخرى، لا بدّ من تنظيف بشرتك قبل تطبيق كريم النهار. ونعني بهذا أن تحرصي على تنظيفها بمزيل مكياج للتخلّص من الآثار العالقة عليها قبل وضع الكريم. بالإضافة إلى ذلك، لا تهملي التقشير الأسبوعي للتخلّص من الخلايا الميتة.



اتّبعي التطبيق الصائب



القاعدة الأولى في هذا الإطار هي تطبيق كميّة معتدلة ليس على الوجه وحسب، إنّما على العنق. وحين تضعين الكريم على يديك، لا تنقليه إلى وجهك مباشرةً إنّما افركي يديك جيّداً لتسخين المكوّنات. أمّا بالنسبة إلى طريقة التطبيق، فتكون أشبه بتدليك للوجه أي من الداخل نحو الخارج ومن الأسفل نحو الأعلى، وذلك لشدّ الملامح وتحفيز الدورة الدمويّة وتحسين امتصاص تركيبة الكريم.



ولكن، انتبهي!



لا بدّ من القول إنّ تطبيق كريم النهار لوحده لا يكفي، إذ لا بدّ من إرفاقه بمنتجات أخرى تعزّز فعاليّته وذلك وفقاً لحاجات البشرة، كالسيروم وكريم الحماية من أشعّة الشمس وغيرهما...

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