ما هو الفرق بين البشرة الحنطية والقمحية ؟

الوكيل الاخباري - غالباً ما نلتقي بأشخاص ذوي بشرة صفراء أو بنية فاتحة، هذا النوع من الجلد يشبه إلى حد بعيد لون القمح وهذا ما نسميه بشرة قمحية. لكن هناك تشابه بين البشرة القمحية والبشرة الحنطية فما الفرق بينهما؟



البشرة القمحية

تتميز بشرة القمح ببشرة بنية فاتحة تشبه لون القمح تقريبًا. عادة ما تكون هذه البشرة أغمق من البشرة الفاتحة أو الفاتحة وأفتح من البشرة الداكنة. يتم تحديد لون بشرتك من خلال كمية الميلانين الموجودة في جسمك. كلما زاد الميلانين ، كلما كان الظل أغمق. البشرة القمحية وتختلف درجات لونها، أو كما يطلق عليها "الزيتونية" والبشرة الحنطية هي البشرَة التي يندرج لونها ما بين البني الفاتح والبني المتوسط.





البشرة الحنطية

البشرة القمحية هي البشرة متوسطة البياض وهي تكون قريبة للأصفر الخفيف وهي من أفضل ألوان البشرة. قد يظهر على تلك البشرة في الغالب النمش، كما تتعرض تلك البشرة للحروق من أشعة الشمس بسهولة. ويمكن أن تتحول تلك البشرة إلى اللون الأسمر ولكن تحولها يكون بصعوبة شديدة.



درجات البشرة الحنطية



البشرة الحنطية المائلة للبياض: هي البشرة الأفتح للبشرة الحنطيّة ولونها البني الفاتح وتميل إلى الأبيض.

اضافة اعلان



البشرة الحنطية أو القمحية الداكنة: تعرف أيضا باسم البشرة الزيتونية وتعتبر البشرة الأدكن في درجات البشرة الحنطيّة ولونها يكون البني المتوسط.



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا