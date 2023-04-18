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الثلاثاء، 18-04-2023 12:07 م

شفتاك تصبحان أرق مع التقدم في العمر.. إليك السبب!

رلالارن


الوكيل الاخباري - مما لا شك فيه أننا كلما تقدمنا في العمر، أثر ذلك في جوانب حياتنا المختلفة، خاصةً أجسادنا، لكن لحسن الحظ أنه يمكن السيطرة على ذلك وتخفيف حدة الأعراض، من خلال ممارسة الرياضة، وتناول نظام غذائي صحي، والابتعاد عن التوتر، والحصول على قسط وافر من النوم، والبقاء مرطبين، حيث إن العناية بالجسم من الداخل إلى الخارج ستساعدك على الشعور بالراحة، وستجعلكِ تتمتعين بأفضل حالاتك في المستقبل.

وواحد من أكثر التغيرات الجسدية الملحوظة التي تأتي مع الشيخوخة هو الطريقة التي تتغير بها بشرتنا، خاصة أثناء انقطاع الطمث، حيث تظهر التجاعيد، ويمكن أن تفقد ابتسامتنا القليل من اللمعان، بما في ذلك مظهر شفاهنا. وفي حين أننا دائمو التركيز على بناء روتين للعناية بالبشرة وتخفيف آثار الشيخوخة عليها، فغالباً ننسى شفاهنا التي تصبح أرق مع تقدمنا في العمر.


ربما تتساءلين: لماذا يحدث ذلك؟.. إليكِ الإجابة:

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تفقد شفاهنا الكولاجين مع تقدم العمر:

يمكن أن يحدث الكثير من التغيرات لشفاهنا مع تقدمنا في السن. مع مرور السنين، تصبح بشرتنا غير قادرة على إنتاج كمياتٍ كبيرة من الكولاجين، الذي هو أساسي لإبقائها متماسكة وممتلئة، وهذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد في السنوات اللاحقة، ومع ذلك، فإن الكولاجين هو أيضاً مفتاح الحفاظ على شفتيكِ ممتلئتين.

يمكن أن تنكمش شفتيك مع التقدم في السن، وهذا ناتج إلى حد كبير عن فقدان الدهون في الوجه، ما يؤدي أيضاً إلى تجويف الخدين، وبالإضافة إلى ذلك يبدأ نضوب الكولاجين الذي يحافظ على الشفاه بشكل طبيعي، ما يجعلها تبدو أرق وأقل تحديداً، ورغم أن المعدل الذي يحدث فيها هذا يختلف من شخص لآخر، لكنه جزءٌ لا مفر منه من الشيخوخة.

ويمكن أن تبدأ هذه العملية في وقت مبكر من العشرينيات من العمر، كما يمكن لأشياء، مثل: التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتدخين أن تزيد مشاكل الشفاه في وقت لاحق من الحياة، وعليه فإن ضمان علاج شفتيك قد يحتاج إلى أن يصبح جزءاً أساسياً من روتين مكافحة الشيخوخة الخاص بك.

كيفية علاج ومنع ترقق الشفاه؟

لحسن الحظ، أن هناك طرقاً طبيعية لمساعدة شفتيك على أن تبدوا ممتلئتين مع تقدمكِ في السن، ومنها شرب الكثير من الماء، والبقاء رطبةً، كما سيضمن استخدام مستحضر للشفاه مع عامل حماية من الشمس أيضاً عدم إضرار الشمس لشفتيكِ.


وكذلك، يعتبر تناول مكمل الكولاجين طريقة رائعة أخرى لمساعدة جسمك على مقاومة فقدان الكولاجين الطبيعي، الذي يحدث أثناء عملية الشيخوخة، كما سيساعد استخدام المكياج، مثل محدد الشفاه وأحمر الخدود أيضاً في إعطاء مظهر شفاه ممتلئة.

أما بالنسبة للواتي يبحثن عن حل أكثر ديمومة، وقد يوفر تقليب الشفاه بالبوتوكس أو حقن الشفاه بديلاً أقل استهلاكاً للوقت من العلاجات الطبيعية.

 

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